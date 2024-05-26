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شارع الشانزليزيه يتحول إلى مائدة ضخمة خلال نزهة خاصة

شارع الشانزيليزيه - باريس. 2024/05/26
شارع الشانزيليزيه - باريس. 2024/05/26 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تحوّل شارع الشانزليزيه الأكثر شهرة في العاصمة الفرنسية إلى مفرش طاولة ضخم للنزهة يوم الأحد، حيث جلس حوالي 4 آلاف شخص تحت أشعة الشمس، مستمتعين بتناول وجبة أكل في الهواء الطلق.

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تم اختيار المتنزهين المحظوظين عن طريق السحب، وتم تزويدهم بسلال مجانية محملة بأشهى الأطباق، من بعض أفضل الطهاة في باريس.

تم استخدام مفرش طاولة عملاق من فيشي يمتد على طول 216 متراً، من قوس النصر حتى تقاطع شارع جورج الخامس، ليكون بمثابة منطقة جلوس للفعالية. وبلغت المساحة الإجمالية لمفرش المائدة 4212 متراً مربعاً، وصُنع في فرنسا من ألياف معاد تدويرها بنسبة 100%.

وقال مارك أنطوان جاميه، منظم الحدث: "تَرَى من حولنا 8 مطابخ مؤقتة من تنظيم وإدارة الطهاة الكبار، الذين يقفون خلفي مباشرةً والطهاة الكبار في الشانزليزيه وهم من أشهر المطاعم".

وليست هذه المرة الأولى التي يستغل فيها الشارع الشهير لغرض مختلف، فقد حولت لجنة الشانزليزيه الجادة في السابق إلى مسرح سينمائي عملاق، وفي عام 2023 تجمع ما يقرب من 5 آلاف شخص في أكبر حدث للإملاء في العالم.

المصادر الإضافية • أ ب

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