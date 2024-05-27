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شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات يقول إنها لقوات تابعة له في جباليا

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات قال إنها لقواته في جباليا
الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات قال إنها لقواته في جباليا Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي لقطات، الأحد، تظهر قوات تابعة له في جباليا، شمال غزة، قال إنها دمرت مقر الأمن العام التابع لحماس.

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 وتتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق مختلفة من القطاع، بينها مخيم جباليا وخان يونس ورفح، مما خلّف عشرات الشهداء عشرات الشهداء، بينهم أطفال.

وكانت حماس قد أطلقت، الأحد، وابلاً من الصواريخ من غزة مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار للغارات الجوية في مناطق بعيدة مثل تل أبيب للمرة الأولى منذ أشهر، بعد أكثر من سبعة أشهر من الهجوم الجوي والبحري والبري الإسرائيلي. 

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.

وأعلن الجناح المسلح لحركة حماس كتائب القسام أسر جنود إسرائيليين خلال كمين نصب لهم تم خلاله قتل وإصابة عدد آخر في مخيم جباليا. 

وخرجت مظاهرات في تل أبيب تطالب بانتخابات مبكرة ورحيل نتنياهو وإبرام صفقة سريعة لتبادل للأسرى.

وفي هذه الأثناء، دخلت شاحنات المساعدات إلى جنوب غزة بموجب اتفاق جديد، في حين ظل معبر رفح الرئيسي مغلقاً بسبب التوغل الإسرائيلي في تلك المدينة.

ولكن ليس من الواضح ما إذا كان بوسع منظمات الإغاثة الوصول إلى ما يصل الآن عبر معبر كرم أبو سالم.

المصادر الإضافية • أ ب

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