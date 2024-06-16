شاهد: قادة مجموعة السبع يستمتعون بأوبرا أندريا بوتشيلي

بقلم: يورونيوز

قدم فنان الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، عرضا خاصا لقادة مجموعة السبع، مساء الجمعة في المنتجع الفاخر الذي يعقد به القمة في إيطاليا.

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ويظهر الفيديو رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني وبجانبها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وهم يستمتعون بالأوبرا الموسيقية.

سجّل بوتشيلـّي 15 ألبومًا منفردًا لكل من موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية، و9 عروض أوبرالية كاملة، وبيع أكثر من 90 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم.

وحضر القمة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان فيما تناولت مجموعة السبع مواضيع رئيسية مثل دعم أوكرانيا الاقتصادي، والحرب على قطاع غزة، والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.