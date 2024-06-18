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اشتهر بدور الساحر غاندالف في "سيد الخواتم".. الممثل البريطاني إيان ماكيلين يسقط من خشبة مسرح في لندن

الممثل إيان ماكيلين - أرشيف
الممثل إيان ماكيلين - أرشيف Copyright Joel C Ryan/Invision
Copyright Joel C Ryan/Invision
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

من المتوقع أن يتعافى الممثل البالغ من العمر 85 عامًا بشكل كامل وسريع بعد سقوطه من المسرح أثناء أداء مسرحي في لندن.

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نُقل الممثل البريطاني، إيان ماكيلين، إلى المستشفى بعد سقوطه من المسرح خلال مشهد قتال في أثناء أدائه في ويست إند بلندن الليلة الماضية.

واعتقد البعض من الجمهور أن سقوط ماكيلين كان جزء من العرض، في الوقت الذي ركض فيه آخرون لإسعاف الممثل البالغ 85 عامًا.

وبعد نقله إلى المستشفى قال الأطباء إن الممثل المخضرم في "حالة معنوية جيدة"، وتوقعوا أن يتعافى تمامًا.

لافتة لمسرحية Player Kings في مسرح Noel Coward في لندن، بطولة السير إيان ماكيلين
لافتة لمسرحية Player Kings في مسرح Noel Coward في لندن، بطولة السير إيان ماكيلينJacob Freedland/AP

ونقل عن صحفيين وبعض الحاضرين أن الممثل السير إيان ماكيلين، صرخ من الألم بعد تعثره وسقوطه من على خشبة المسرح ومباشرة أمام الجمهور. بينما شعر البعض بالصدمة من الموقف.

وفور سقوطه ساعده أطباء من بين الجمهور، وأُخلي المسرح وألغيت المسرحية ليوم الثلاثاء.

تشمل مسيرة ماكيلين أداء دور ماغنيتو في أفلام X-Men والعديد من الشخصيات الشكسبيرية بما في ذلك ريتشارد الثاني وماكبث والملك لير.

وحصل على جائزة توني عن "Amadeus" والعديد من جوائز لورانس أوليفييه وتم ترشيحه لجائزتي أوسكار والعديد من جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، BAFTA.

المصادر الإضافية • أ ب

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