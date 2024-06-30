إرث إسكوبار السام.. تعرّف على فرس النهر التابع لإمبراطور المخدرات

بقلم: Garfield Myrie

تكافح السلطات الكولومبية للتعامل مع التأثير البيئي لـ «أفراس الكوكايين» - وهي الحيوانات التي استوردها ملك المخدرات بابلو إسكوبار بشكل غير قانوني لحديقة الحيوان الخاصة به.

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بعد واحد وثلاثين عامًا من وفاة زعيم المخدرات بابلو إسكوبار، يتحرك الجيش الكولومبي للقضاء على تهديد مرتبط بتجارة الكوكايين التي أنشأها، لكن تركيزهم هذه المرة ليس التجار والقتلة، بل فرس النهر.

في أوج قوته، سيطر كارتل ميديلين للمخدرات التابع لإسكوبار على 80٪ من تجارة الكوكايين العالمية، وتشير التقديرات إلى أن ثروته الشخصية بلغت حوالي 30 مليار دولار، مما يجعله سابع أغنى رجل في العالم.

مولت الأموال حملة دموية من القتل وإرهاب المخدرات. في الثمانينيات، وحتى وفاته في عام 1993، كان كارتل إسكوبار مسؤولاً عن القتل والفوضى على نطاق كبير، وقُتل حوالي 7500 شخص في ميديلين في عام 1991 وحده.

حديقة حيوانات خاصة

كان معقل إسكوبار عبارة عن عقار خاص واسع يسمى هاسيندا نابوليس، في منتصف الطريق بين مدينة ميديلين وبوغوتا، العاصمة الكولومبية. من هنا تم بناء إرثه البيئي السام الذي يؤثر على كولومبيا اليوم.

Hacienda Napoles Fernando Vergara/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

تضم المزرعة المترامية الأطراف مهبط طائرات خاص به، وحلبة مصارعة ثيران تتسع لـ 1000 مقعد، ومتنزه ديناصور، وحديقة حيوانات من الحيوانات الغريبة المهربة، بما في ذلك الحمير الوحشية والزرافات والفيلة وأربعة أفراس النهر.

بعد وفاة إسكوبار في تبادل لإطلاق النار في عام 1993، ماتت معظم الحيوانات أو تم نقلها من قبل السلطات، ولكن ليس أفراس النهر. جعل حجمهم من المستحيل تقريبًا القبض عليهم وإعادة توطينهم.

خطر على الأنواع المحلية والبشر

مع عدم وجود مفترسات طبيعية ووفرة الغذاء والمناخ المستقر مع هطول الكثير للأمطار (ظروف التكاثر المثالية لأفراس النهر)، نمت أعدادهم بسرعة. بحلول عام 2009، أصبح عدد هذه الحيوانات 27. تقدر السلطات الكولومبية اليوم عددهم بما يزيد عن 169 - مما يجعلها أكبر مجموعة من أفراس النهر خارج إفريقيا.

إن التهديد البيئي الذي تشكله هذه الحيوانات آكلة اللحوم العملاقة على النظام البيئي المحلي كبير. يأكلون كميات هائلة من العشب. ويمكن لفرس النهر الواحد أن يستهلك ما يصل إلى 37 كيلوغرامًا في اليوم، ويودع ما يصل إلى ستة كيلوغرامات من النفايات في الأنهار والممرات المائية في كولومبيا.

At risk, native capybaras John Towey/AP

وتؤدي هذه النفايات السائلة إلى تغيير مستويات المغذيات في الأنهار، مما يؤدي إلى قتل الأسماك وحرمان الأنواع المحلية، بما في ذلك خراف البحر والكابيبارا، من الغذاء. مع زيادة أعداد أفراس النهر، يزداد أيضًا الضرر الذي يلحقه بالنظام البيئي الكولومبي الحساس.

تقييم الخيارات

تمت معارضة محاولات قتل فرس النهر من قبل دعاة الحفاظ على البيئة والسياح الذين يزورونها كجزء من «تجربة إسكوبار» التي تشمل جولات في هاسيندا نابوليس. يوفر الزوار إيرادات حيوية للمجتمعات المحلية.

فشلت خطط نقل 70 من أفراس النهر إلى ملاذات في المكسيك والهند العام الماضي، بسبب التأخير في الحصول على التصاريح اللازمة.

Colombian military Ricardo Mazalan/AP1991

تعترف السلطات الكولومبية بأنه لا يوجد إجراء واحد سيساعدها في السيطرة على فرس النهر، لكن المعركة ستستمر للسيطرة على هذه الحيوانات التابعة لإسكوبار وتخليص البلاد من إرثه البيئي السام.