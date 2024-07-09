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تحقق المنطقة الثقافية تحولاً جذريًا في المشهد الفني في أبوظبي

تحقق المنطقة الثقافية تحولاً جذريًا في المشهد الفني في أبوظبي
Copyright euronews
Copyright euronews
بقلم:  Euronews
نشرت في آخر تحديث
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تعتزم المنطقة الثقافية في السعديات في أبوظبي أن تحقق تحولاً جذريًا في المشهد الفني والثقافي على الصعيدين المحلي والعالمي، بمجرد اكتمالها في عام 2025.

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وتعد المنطقة مركزًا للابتكار والإبداع، حيث تضم متاحف ومؤسسات تعليمية وثقافية تحتفي بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع.

يصرح محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لقناة Euronews قائلاً: "هذه المؤسسات ليست مجرد متاحف، بل مراكز مجتمعية، ومراكز تعليمية، وهذا هو الإرث الذي سيخلفونه. وسيكون الإرث الذي سيخلفونه أماكن تجمع الناس معًا، وأماكن تثقيفية، وأماكن تزخر بالمعلومات، وأماكن تكتنفها روح التفهم والقبول".

يعد متحف اللوفر أبوظبي أول "متحف عالمي" في العالم العربي، وقد استقبل أكثر من خمسة ملايين زائر منذ افتتاحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ويشكّل هيكل القبة العائمة تحفة معمارية بحد ذاتها، صممها المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل. 

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