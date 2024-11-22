في خطوة غير مسبوقة.. طهران تفتح معرضاً يضم أبرز لوحات الفن الغربي من بينها أعمال لبيكاسو وفان غوخ

بقلم: يورونيوز

رغم تمسكها بالطابع القومي والإسلامي في الأعمال الفنية، احتفلت طهران بافتتاح معرض للفن المعاصر في متحف العاصمة، يضم أكثر من 120 عملًا فنيًا لرسامين غربيين، بما في ذلك لوحات لبابلو بيكاسو، ومارك روثكو، وكلود مونيه، وفان غوخ، وغيرهم. وقد لاقت الخطوة ترحيبًا من رواد الفن الإيرانيين.

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استقطب الإعلان عن معرض "العين بالعين" للفن المعاصر في طهران، الذي يضم لوحات تكعيبية وسريالية وانطباعية وفن بوب، العديد من رواد الفن، حيث سيتمكن الإيرانيون من رؤية هذه الأعمال، التي اقتنتها الدولة الفارسية في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، بعد عقد على الأقل من سحبها من الساحة الفنية.

امرأة بجانب بورتريه للفنان الأمريكي آندي وارهول للفنان الأمريكي ميك جاغر أثناء زيارتها لمعرض بعنوان ”عين بعين“ في متحف طهران للفن المعاصر، في طهران، الخميس 21 نوفمبر/تشرين الث Vahid Salemi/ AP

وقالت عايدة زرين، وهي شابة زارت المعرض، لوكالة "أسوشيتد برس": "أشعر بفرحة عارمة لرؤية هذه الأعمال"، مضيفةً: "إذا تم تكثيف مثل هذه الفعاليات هنا وتمكنا من رؤية الأعمال الفنية، فهذا يكفي. إنها ثمينة حقًا."

زائرون ينظرون إلى أعمال فنية للفنان الإسباني بابلو بيكاسو في متحف طهران للفن المعاصر، في طهران، الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 Vahid Salemi/AP

ويضم المعرض أكثر من 120 عملًا فنيًا تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، حيث يستعرض أعمالًا فنية لبابلو بيكاسو، مارك روثكو، كلود مونيه، جاكسون بولوك، فان غوخ وغيرهم من الفنانين الكبار. كما يعرض أيضًا لوحة "جاكلين كينيدي الثانية"، وهي صورة مزدوجة باستخدام الشاشة الحريرية للسيدة الأمريكية الأولى السابقة في حالة حداد بعد اغتيال زوجها الرئيس جون كينيدي عام 1963.

أشخاص بجانب لوحة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ للفنان الأمريكي آندي وارهول في متحف طهران للفن المعاصر، في طهران، الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 Vahid Salemi/ AP

في هذا السياق، يقول جمال عرب زاده، القيّم على المعرض، لوكالة "أسوشيتد برس": "الكثير من هذه الأعمال تعتبر جزءًا مهمًا من تاريخ الفن، وهذا ما يميز هذا المعرض عن غيره.. نحن نرى شريحة من المجتمع تكتشف الفن والمتحف وترى إمكانات هذا المكان، وهذا شيء يدعو للفخر."