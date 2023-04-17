"لإيصال رسالة صداقة من الشعب الإيراني".. نجل شاه إيران السابق يزور إسرائيل

بقلم: يورونيوز

في زيارة غير مسبوقة، وصل رضا بهلوي، نجل آخر شاه حكم إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979، الأثنين إلى إسرائيل، ليصبح أكبر شخصية إيرانية تقوم بزيارة لتل أبيب.

يقوم نجل آخر شاه لبلاد فارس بأول زيارة له إلى إسرائيل بدعوة من وزيرة المخابرات جيلا جمليئيل التي أكدت أن شخصيته "ترمز إلى قيادة مختلفة عن نظام آيات الله" وتجسد "قيم السلام والتسامح على عكس المتطرفين الذين يحكمون إيران ".

وبحسب السلطات الإسرائيلية، فإن رضا بهلوي هو "أكبر شخصية إيرانية تقوم بزيارة عامة لإسرائيل"، وسيسعى خلال إقامته هذا الأسبوع إلى "إنشاء جسر بين إسرائيل والشعب الإيراني والتعبير عن المعارضة المشتركة للنظام الإيراني".

وقالت وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جملئيل، التي ستستضيفه، إنه من المقرر أن يشارك في احتفال إسرائيل السنوي لإحياء ذكرى المحرقة ليلة الإثنين. وأضافت أنه من المقرر أيضا أن يزور محطة لتحلية المياه، ويرى حائط المبكى ويلتقي بممثلين عن الطائفة البهائية، وهي جماعة دينية من أصول إيرانية، لها أقدس مكان في مدينة حيفا الإسرائيلي.

وكتب بهلوي على تويتر "يمكن إعادة إحياء الرابطة القديمة بين شعبينا لصالح كلا الشعبين".

ويدعو بهلوي، الذي لا يزال يقيم في الولايات المتحدة، إلى ثورة من شأنها أن تحل محل حكم الجمهورية الإسلامية بملكية برلمانية.

وكان بهلوي قد غادر إيران حين كان عمره 17 عاماً للالتحاق بمدرسة طيران عسكرية في الولايات المتحدة، قبل أن يتخلى والده محمد رضا بهلوي المصاب بالسرطان عن العرش إلى المنفى.

في العقود الأخيرة، أصبحت إيران العدو الرئيسي لإسرائيل في المنطقة حيث حدثت هجمات إلكترونية وأخرى ضد سفن مملوكة لإسرائيل في الخليج العربي وقصف إسرائيلي ضد للمواقع الإيرانية في سوريا.

ووقعت أيضاً عمليات تخريب وهجمات قاتلة ضد مسؤولين عسكريين إيرانيين أو علماء نوويين ألقي باللوم فيها على إسرائيل.