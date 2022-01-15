شاهد: تواصل حرائق الغابات المدمرة في جنوب الأرجنتين وسط موجة حرّ خانقة

في ظلّ درجات حرارة تقترب من 40 درجة، حُشد رجال الإطفاء في نهاية هذا الأسبوع لمواجهة حرائق الغابات في تسع من أصل 23 محافظة في الأرجنتين، واحد منها نشط منذ أكثر من شهر ودمر نحو 6000 هكتار من الغطاء النباتي.

ولم تسجل السلطات أية إصابات أو خسائر الأرواح حتى اليوم، ولم تجرِ أية عمليات إخلاء.

وكان نحو مئة من رجال الإطفاء وأفراد الدعم، بمؤازرة خمس طائرات وأربع مروحيات، يواجهون أكثر هذه الحرائق شدة بالقرب من بحيرة سان مارتن في منتزه ناهويل هوابي الوطني، بالقرب من مدينة باريلوتشي السياحية (1500 كيلومتر جنوب غرب بوينس آيرس).

وقالت مديرة العمليات في خدمة إدارة الحرائق الوطنية، لورينا أوجيدا، في موقع الحريق المستمر منذ 6 كانون الأول/ديسمبر بسبب البرق، "إنه واحد من أخطر الحرائق التي شهدناها في المنطقة".

وأشارت أوجيدا إلى أن الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة التي تتراوح بين 35 و40 درجة "تساهم في استمرار انتشار الحريق" مع توقعات جوية بأن "الأمطار قد لا تكون كافية".

ودمّرت الحرائق نحو 5900 هكتار من غابات الأنديز الأصلية التي تضم مزيجاً من أشجار السرو والخيزران وغيرها. لكن لم يتم الإبلاغ عن جرحى أو عن حصول عمليات إخلاء في هذه المنطقة الوعرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة للغاية.

وقال رجال الإطفاء لوكالة فرانس برس إن "النيران تبعد 50 كيلومتراً عن باريلوتشي لكن لا يوجد خطر بضرورة الإخلاء في الوقت الحالي".