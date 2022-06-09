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مناخ

في اليوم العالمي للمحيطات.. خبراء يحذرون من خطورة النفايات البلاستيكية على الطبيعة

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جدار بشري رمزي أمام البحر في ريو دي جانيرو- جانب من فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات 08/06/2022
جدار بشري رمزي أمام البحر في ريو دي جانيرو- جانب من فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات 08/06/2022   -   حقوق النشر  Silvia Izquierdo/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب

استقبلت الأمم المتحدة في مقرها في مدينة نيويورك أمس الأربعاء عددا من الشخصيات المهتمة بالبيئة والحياة المائية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات الذي يصادف 8 من يونيو/حزيران.

وحذر الناشطون خلال كلماتهم من خطورة ما وصلت اليه الأحول في المحيطات، التي تعتبر الحليف الأكبر في مواجهة التغير المناخي، حيث توفر 50% من الأوكسجين الذي نحتاجه وتمتص 25% من ابنعاثات ثاني أوكسيد الكاربون بحسب الأمم المتحدة.

الخطر الأكبر الذي يواجه المحيطات بحسب مختصين هي المخلفات البلاستيكية، حيث من بين سبعة مليارات طن من النفايات البلاستيكية التي تم إنتاجها على مستوى العالم حتى الآن، تمت إعادة تدوير أقل من 10%، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ونظمت العديد من الجهات المختصة بالبيئة في دول عدة فعاليات مختلفة للأحتفال بهذا اليوم.