في اليوم العالمي للمحيطات.. خبراء يحذرون من خطورة النفايات البلاستيكية على الطبيعة

استقبلت الأمم المتحدة في مقرها في مدينة نيويورك أمس الأربعاء عددا من الشخصيات المهتمة بالبيئة والحياة المائية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات الذي يصادف 8 من يونيو/حزيران.

وحذر الناشطون خلال كلماتهم من خطورة ما وصلت اليه الأحول في المحيطات، التي تعتبر الحليف الأكبر في مواجهة التغير المناخي، حيث توفر 50% من الأوكسجين الذي نحتاجه وتمتص 25% من ابنعاثات ثاني أوكسيد الكاربون بحسب الأمم المتحدة.

الخطر الأكبر الذي يواجه المحيطات بحسب مختصين هي المخلفات البلاستيكية، حيث من بين سبعة مليارات طن من النفايات البلاستيكية التي تم إنتاجها على مستوى العالم حتى الآن، تمت إعادة تدوير أقل من 10%، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ونظمت العديد من الجهات المختصة بالبيئة في دول عدة فعاليات مختلفة للأحتفال بهذا اليوم.