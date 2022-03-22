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بحيرة كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

في الطرف السفلي لبحيرة كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تكدست طبقة من النفايات البلاستيكية لدرجة سدت توربينات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في الشرق. يجذب سد روزيزي آلاف الزجاجات والعلب وغيرها من القمامة التي يتم إلقاؤها في البحيرة التي تمتد على مسافة 90 كيلومترًا على طول الحدود مع رواندا.

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