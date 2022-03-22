في الطرف السفلي لبحيرة كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تكدست طبقة من النفايات البلاستيكية لدرجة سدت توربينات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في الشرق. يجذب سد روزيزي آلاف الزجاجات والعلب وغيرها من القمامة التي يتم إلقاؤها في البحيرة التي تمتد على مسافة 90 كيلومترًا على طول الحدود مع رواندا.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: سكان كييف يعودون إلى منازلهم المتضررة جراء القصف
بدون تعليق: لحظة القصف الذي استهدف مركزا تجاريا في كييف
بدون تعليق: فرق الإغاثة الأوكرانية تنتشل جثثا متفحمة بين أنقاض مركز تجاري قصفته روسيا في كييف
شاهد: مواليد جدد في كييف ينتظرون أولياء بدلاء في ظل الحرب
شاهد: لاجئون قادمون من أوكرانيا يغادرون بولندا إلى دول أوربية أخرى
شاهد: إنقاذ جندي أوكراني من تحت الركام إثر هجوم روسي أدى إلى مقتل العشرات
فيديو: مقتل طفل يبلغ من العمر عامين جراء القصف الروسي على قرية أوكرانية
شاهد: مخبر إيطالي يحضر خبزاً باللونين الأزرق والأصفر لدعم اللاجئين الأوكرانيين
بدون تعليق: دمار كبير يخلفه القصف الروسي على حيّ سكني في كييف
بدون تعليق: تمثال ماريان في ساحة الجمهورية بباريس يرتدي العلم الأوكراني
بدون تعليق: اندلاع سلسلة من الحرائق في أوكرانيا جراء القصف الروسي
بدون تعليق: عبّارات تنقل آلاف الأوكرانيين إلى المنفى في السويد
بدون تعليق: حريق في مبنى بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء سقوط شظايا صاروخ
بدون تعليق: كنيسة في ستاريتشي تقيم جنازة لجنديين أوكرانيين قتلا خلال قصف روسي ليافوريف
بدون تعليق: لاجئون أوكرانيون في مأوى بولندي في بلدة برزيميسل الحدودية