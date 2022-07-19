مشاهد فيديو جويّة لحريق ضخم اندلع في لندن وسط موجة عنيفة من الحرّ

قال رئيس بلدية لندن، صادق خان، الثلاثاء، إن العاصمة الإنجليزية تشهد "ارتفاعاً ضخماً" في عدد الحرائق بسبب موجة حرّ تضرب البلاد، حطّمت الأرقام القياسية.

وقالت وحدات الدفاع المدني وعمّال الإطفاء إنهم أحصوا على الأقل عشرة حرائق، نصفها حرائق طالت الغطاء النباتي، بينها اندلعت الأخرى في مناطق عمرانية.

وفي وينينغتون، البلدة الصغيرة التي تقع على مشارف العاصمة، أظهرت صور فيديو اتُخذت من الجو حريقاً ضخماً اندلع في عدة منازل وفي الحقول المجاورة.

وتخطت درجات الحرارة الثلاثاء في بريطانيا، للمرة الأولى عتبة الأربعين مسجلة 40.2 درجة مئوية في مطار هيثرو، على ما أعلنت وكالة الأرصاد الوطنية. وجاء المستوى الجديد بعد ساعة على تسجيل 39.1 درجة مئوية في نهاية الفترة الصباحية في تشارلوود، في جنوب لندن.

ويعود المستوى القياسي الأخير المسجل في بريطانيا إلى 25 تموز/يوليو 2019 وبلغ 38.7 درجة مئوية في كامبريدج في جنوب شرق إنجلترا.

وقال ستيفن بيلتشر، رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في وكالة الأرصاد الجوية الوطنية إن "التغير المناخي الناتج عن غازات الدفيئة جعل تسجيل درجات الحرارة القياسية هذه أمراً ممكناً ونحن نرى هذا الاحتمال الآن". وأضاف "هذه الظروف المناخية القاسية ستصبح أكثر تطرفاً".

في غضون ذلك، أعلنت فرقة الإطفاء في لندن الثلاثاء وقوع حادث كبير فيما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق اندلعت في أنحاء العاصمة البريطانية خلال موجة حر حطمت الرقم القياسي.

والساعة العاشرة بتوقيت غرينتش بلغت الحرارة 37 درجة في جنوب شرق إنجلترا. وستبقى بعض المدارس مغلقة في حين يتوقع حدوث اضطرابات في النقل المشترك.

وقال وزير النقل غرانت شابس لشبكة سكاي نيوز الإخبارية إن "الكثير من بنيتنا التحتية غير مصممة لتحمل هذه الحرارة".