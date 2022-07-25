موجة الحر تحطّم مئات الأرقام القياسية في الولايات المتحدة

أبلغ المسؤولون عن حالتي وفاة على الأقل بسبب الحرارة في الشمال الشرقي للولايات المتحدة يوم الأحد وحذروا من احتمال تسجيل المزيد من حالات الوفاة، وفقًا لأسوشيتد برس.

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تلقى 90 مليون أمريكي تحذيرات وإرشادات بشأن الحرارة أمس.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية إلى أنه تم تسجيل أرقام قياسية جديدة في العديد من المدن، بما في ذلك بوسطن بولاية ماساتشوستس، التي بلغت فيها الحرارة 37.7، وبروفيدنس بولاية رود آيلاند، حيث بلغت فيها الحرارة 35.5.

ووصلت حرارة نيوارك (نيو جرسي) إلى 37.7 بعد ظهر يوم الأحد، وقالت هيئة الأرصاد الوطنية أن ذلك "ليس فقط رقماً قياسياً جديداً يومياً، ولكننا نسجل اليوم الخامس على التوالي من درجات الحرارة هذه" في ولاية نيو جيرسي.

وأشارت هيئة الأرصاد الوطنية إلى أنه "من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل مطرد خلال الأيام القليلة المقبلة، مما قد يؤدي إلى احتمال تحطيم المزيد من الأرقام القياسية".

وبعد ذلك: "ستستمر الحرارة الشديدة في شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي ليوم آخر وستستمر الحرارة في جنوب الولايات المتحدة لبضعة أيام أخرى، وستتطور موجة حر خطيرة في شمال غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع "، بحسب هيئة الأرصاد الوطنية.