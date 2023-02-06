لماذا تعدّ تركيا منطقة ساخنة للزلازل؟

تعد الزلازل ظاهرة طبيعية متكررة في تركيا، والزلزال الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش جنوب البلاد بقوّة 7.8 درجات الإثنين، متسبباً في وقوع مئات الضحايا، يعبر وفق موقع "بليدج تايمز" الإخباري عن طبيعة الطبقات الجيولوجية الساخنة التي تقع فيها تركيا.

تقع معظم الأراضي التركية على الصفيحة التكتونية للأناضول، الموجودة بين الصفيحة العربية التي تتحرك شمالاً بمعدل بوصة سنوياً، والصفيحة الأوراسية التي تعتبر قشرة أرضية ثابتة نسبياً.

بحسب موقع "بليدج تايمز"، فإن وجود تركيا بين الصفيحتين يؤدي إلى ظغط على المنطقة، التي تموضع على خطوط متصدعة عديدة. ويعد خط الصدع للأناضول الذي تلتقي فيه الصفيحة الأوراسية والأناضولية الأكثر تدميراً. ويمتد خط صدع الأناضول الشمالي من جنوب إسطنبول حتى شمال شرق تركيا.

كما تمتد فجوة تصدع لشرق الأناضول على نحو 650 كيلومتراً من مرتفعات شرق تركيا حتى البحر الأبيض المتوسط، حيث تتجه جنوباً ثم تلتقي في النهاية بالصدع الكبير الذي يفصل الصفيحة الإفريقية عن الصفيحة العربية.

لقد تكونت انشقاقات الصدوع على مدى ملايين السنين، عندما كانت الصفيحة العربية تدفع صفيحة الأناضول نحو الشمال الغربي. كما أن غربي تركيا يتأثر بصفيحة تكتونية أخرى هي صفيحة إيجه.