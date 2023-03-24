حريق مبكر يجبر السلطات على إجلاء نحو 1000 شخص شرق إسبانيا

لا تزال فرق الإطفاء الإسبانية تعمل هذا الجمعة 24 آذار/مارس على إخماد حريق شبّ في مقاطعة كاستيون (شرق) التابعة لإدارة فالنسيا، بعدما اندلع أمس، الخميس، وأتى على نحو 1000 هكتار من الغطاء النباتي.

ومع أن توقيت الحريق أتى باكراً هذا العام، ترجح السلطات أن تندلع المزيد من الحرائق في الأيام والأسابيع المقبلة، خصوصاً وأن إسبانيا تشهد موجة قوية من الجفاف وكمية المتساقطات كانت شحيحة خلال الشتاء.

وأطلقت السلطات التحذير الثالث (لون أحمر قاتم) بخصوص احتمال اندلاع حرائق وهو التحذير الأقصى في سلم من ثلاث درجات.

وأجلت السلطات من المقاطعة نحو 1050 شخصاً كما طلب عمال الإطفاء من الإدارة المحلية قطع التيار الكهربائي عن بعض القرى من أجل التمكن من إنجاز أعمالهم.

وعمّت في المنطقة سحب دخانية سميكة، وحذرت السلطات من أنها قد تؤدي إلى زحمة سير على الطرق بما فيها السريعة بسبب ضعف الرؤية وانعدامها أحياناً.