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إسبانيا

شاهد: العاصفة “إزاك” تصل إسبانيا مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة وثلوج

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بقلم:  يورونيوز
عاصفة ثلجية تضرب جنوب وشرق إسبانيا، الأربعاء 9 فبراير/شباط 2023
عاصفة ثلجية تضرب جنوب وشرق إسبانيا، الأربعاء 9 فبراير/شباط 2023   -  حقوق النشر  وكالات

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية في إسبانيا هذا الأربعاء، أنه من المتوقع أن يكون الطقس سيئًا في البر الرئيسي لإسبانيا وجزر البليار بسبب العاصفة "إزاك" وذلك حتى 9 فبراير على الأقل.

 وتضيف الوكالة أنه من المتوقع أن تؤثر الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والعواصف الثلجية في المناطق المرتفعة والرياح القوية ودرجات الحرارة الباردة والبحار الهائجة على أجزاء من البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن المرجح أن تكون المناطق الشرقية هي الأكثر تضرراً.

 وقد تشهد إسبانيا تساقط الثلوج في الأجزاء المرتفعة شرق وشمال شرق  البلاد، وكذلك بعض المناطق المعزولة ذات التضاريس المرتفعة في الشمال والوسط والجنوب.

من المتوقع هطول أمطار غزيرة في أجزاء من جنوب الأندلس وجنوب شرق أراغون وجنوب كاتالونيا ومناطق في مقاطعة شمال غرب فالنسيا  وكذلك شمال شرق مايوركا في جزر البليار. ومن المتوقع أن يصل إجمالي هطول الأمطار إلى 10 سم في هذه المناطق.