شاهد: ثوران بركان كيلاويا في هاواي

بقلم: يورونيوز

تظهر اللقطات المصورة تدفق الحمم البركانية من بركان كيلاويا، ثاني أكبر بركان في هاواي ليلة الأحد.

بدأ ثوران الأربعاء ومنذ ذلك اليوم وبعد أن أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية أنها خفضت حالة تأهب السلامة للبركان، يتوافد عشرات المواطنين إلى حديقة براكين هاواي الوطنية للاستمتاع بمشهد ثوران البركان.

ودعت وزارة السياحة في بيان الأربعاء، الراغبين بمشاهدة البركان باتخاذ تدابير احترازية وخاصة عند الاقتراب من منطقة فوهة البركان.

ووقع الثوران الأخير لبركان كيلاويا في يناير/ كانون الثاني وامتد نشاطه حتى مارس/ أذار. وكان أكبر ثوران له في عام 1920 حيث وصل ارتفاع الحمم إلى 20 كيلومتراً في الهواء.