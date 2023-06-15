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افتتاح أكبر محطة أوروبية في باريس لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه

محلل كهربائي في محطة إنتاج وتوزيع الهيدروجين "هيسيتكو" (Hysetco) في باريس. 2023/06/14
محلل كهربائي في محطة إنتاج وتوزيع الهيدروجين "هيسيتكو" (Hysetco) في باريس. 2023/06/14   -  Copyright  AFP
بقلم:  يورونيوز

افتُتحت الأربعاء أول محطة لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه في باريس، قُدمت على أنها الأكبر في أوروبا، غربي العاصمة الفرنسية.

بسعة تبلغ طناً واحداً من الهيدروجين يومياً (ما يوازي تعبئة سيارة بالكامل بالوقود 400 مرة)، تعد هذه المحطة هي الأولى في باريس التي تنتج الهيدروجين مباشرة في الموقع. ويضاف الموقع إلى ثلاث محطات شحن بالهيدروجين موجودة حالياً في منطقة باريس.

وثمة حالياً أكثر من 350 مركبة لسائقي سيارات أجرة مستأجرة من شركة "هيسيتكو" (HysetCo) تعمل بالهيدروجين في باريس وضواحيها، على ما أوضحت مديرة التطوير في الشركة الناشئة كامي ليا باسران.

وأشارت باسران إلى أن هذه المحطة "تتيح لنا التفكير في مواصلة تطوير الأسطول"، للوصول إلى حوالي 600 مركبة بحلول نهاية العام.

ولفتت كامي ليا باسران إلى أن "هيسيتكو"، المملوكة لشركات "إير ليكيد" و"تويوتا" و "ستيب" ("هايب") و"كوروس" و"توتال إنرجي"، ترغب أيضاً في تطوير شبكتها حتى تكون بنيتها التحتية جاهزة للألعاب الأولمبية في باريس عام 2024.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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