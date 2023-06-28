شاهد: موجة مبكرة من الطقس شديد الحرارة تعصف بمدينة إشبيلية الإسبانية

بقلم: يورونيوز

يواجه الإسبان هذا العام موجة من الطقس شديد الحرارة تستمر حتى يوم غد الخميس، حيث أعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن الحرارة ستصل إلى 44 درجة مئوية.

وطبقاً للوكالة، ارتفع عدد تلك الموجات، المبكرة نسبياً نظراً لقدومها ببداية فصل الصيف، خلال الـ12 سنة الماضية.

وأعلنت السلطات الإسبانية يوم الاثنين عن وفاة مزارع يبلغ من العمر 47 عاماً بسبب العمل في تلك الظروف الجوية الحارة.

ومنذ وفاة موظف مدني في العاصمة مدريد خلال صيف العام الماضي، حظرت إسبانيا العمل بالأماكن المفتوحة خلال موجات الطقس شديد الحرارة كما وضعت حدًا أدنى وأقصى لدرجات الحرارة بأماكن العمل.

كذلك، بدأت مدينة إشبيلية عاصمة إقليم الأندلس الجنوبي بانتهاج مواقيت عمل أكثر مرونة، وهو ما دعمته النقابات العمالية حفاظاً على صحة العاملين.

وطبقاً للإحصاءات الإسبانية الرسمية، ارتفع عدد الوفيات بالبلاد ما بين شهري مايو/ أيار وأغسطس/ آب العام الماضي بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة عام 2018، أي آخر عام قبل جائحة كوفيد-19.

وكانت إسبانيا قد سجلت شهر أغسطس/ آب الماضي كالأكثر حرارة في تاريخها، حيث حيث ارتفعت الوفيات بسبب ضربات الشمس والجفاف بنسبة 88% مقارنة بنفس الشهر عام 2021.