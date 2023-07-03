شاهد: إعصار ضخم يضرب مقاطعة ألبرتا الكندية

بقلم: يورونيوز

دمر إعصار ضرب مقاطعة ألبرتا منازلا وألحق أضرارا أخرى يوم الأحد بحسب السلطات الكندية.

وأصدرت إدارة البيئة والتغير المناخي في كندا، تحذيرا في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر من إعصار قريب من ديدزبري، وهي بلدة تقع على مسافة 233 كيلومترا تقريبا جنوب ادمونتون، بألبرتا.

وأوضحت شرطة الخيالة الكندية الملكية إن عرض الإعصار بلغ 1 إلى 2 كيلومترا.

ذكرت الشرطة أن العديد من المنازل تعرضت لأضرار، فيما أكدت غينا سلاني إنه لم تكن هناك إصابات خطيرة.

وانتهى التحذير من الإعصار في وقت لاحق من يوم الأحد.

كتب رئيس الوزراء جاستن ترودو رسالة عبر تويتر إلى المصابين في الإعصار أو الذين تضررت منازلهم بأن الكنديين "هنا من أجلكم".