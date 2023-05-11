كندا تصدر جوازات سفر جديدة.. ما هي مميزاتها؟

بقلم: يورونيوز

يعد جواز السفر الكندي من أقوى جوازات السفر في العالم، حيث يحتل المرتبة الرابعة عالميًا. ويتمتع الكنديون بالدخول بدون تأشيرة إلى أكثر من 170 دولة.

كشفت كندا عن تصميم جديد لجواز السفر مع ميزات أمنية متقدمة، حيث سيتم نقش المعلومات الشخصية بالليزر بدلاً من طباعتها بالحبر.

كما سيتم طباعة صور تتعلق بالطبيعة في كندا على صفحات جواز السفر، إلا أنها لن تظهر إلا باستخدام الضوء فوق البنفسجي.

إضافة إلى ذلك، تم تغيير تصميم الغلاف لأول مرة منذ عقود، إذا سيتم دمج شعار النبالة الذهبي مع أوراق القيقب المشهورة في كندا، على أن يبقى لون الغلاف نفسه. وسيبدأ طرح جواز السفر الجديد في وقت لاحق من هذا الصيف.

وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة: "جواز السفر الكندي الجديد هو أكثر من مجرد وثيقة سفر. إنه تمثيل لهويتنا الوطنية وقيمنا".

وأضاف: "إنه تذكير بجمال كندا وتنوعها، ويعكس التزام الدولة بالترحيب بالناس من جميع أنحاء العالم".

وفي إشارة إلى مكانة كندا في الكومنولث البريطاني، تشير وثيقة السفر الجديدة أيضًا إلى العائلة المالكة البريطانية. ومع ذلك، نظرًا لعملية التصميم التي أخذت وقتًا طويلًا، فإن جواز السفر سيعرض شعار الملكة إليزابيث الثانية بدلاً من شعار الملك تشارلز الثالث المتوج حديثًا.

يعد جواز السفر الكندي من أقوى جوازات السفر في العالم، حيث يحتل المرتبة الرابعة عالميًا. ويتمتع الكنديون بالدخول بدون تأشيرة إلى أكثر من 170 دولة.