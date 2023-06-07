شاهد: بنايات مانهاتن ونيويورك الشاهقة وبحيرتها تختفي خلف الدخان البرتقالي الخانق بسبب حرائق كندا

بقلم: يورونيوز

خيّمت على نيويورك سحابة ضباب دخاني يميل لونها إلى البرتقالي حجبت ناطحات السحاب وأجبرت السكان على وضع الكمامات بسبب تلوث الهواء في الساحل الشرقي للولايات المتحدة من جراء حرائق غابات تجتاح كندا.

وأدى انتشار الدخان برتقالي اللون إلى انعدام الرؤية بشكل تام في المنطقة المحيطة ببحيرة كويكا في ولاية نيويورك.

كذلك لفّت سحابة من الضباب الكثيف أجواء العاصمة الأميركية واشنطن دي سي.

وانتشر الدخان بالمدن الكندية الرئيسية بما في ذلك تورنتو وكيبيك وأونتاريو حتى وصل عبر الحدود الأميركية إلى نيويورك وكونيتيكت.

ودعا البيت الأبيض الأربعاء الأميركيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتّخاذ الاحتياطات المناسبة.

الضباب يغطي نيويورك Yuki IWAMURA/AP

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نشجّع الجميع في المناطق المتضررة على التنبّه للظروف المحلية. احرصوا على التأكد من أن جيرانكم وأصدقاءكم وعائلتكم بخير".

الضباب يغطي نيويورك Yuki IWAMURA/AP

وأرسلت الولايات المتحدة عناصر إطفاء وتجهيزات إلى كندا للمساعدة في إخماد الحرائق.

وتواصل مقاطعة كيبيك الكندية التي تحوّلت إلى بؤرة لحرائق الغابات التي تجتاح قسما كبيرا من أراضي كندا، عمليات الإجلاء.

وتسعى سلطات المقاطعة إلى إجلاء آلاف الأشخاص في الساعات المقبلة، وفق رئيس حكومتها.