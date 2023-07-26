حرائق الغابات | إيطاليا ترفع حالة الطوارئ والحرائق الملتهبة تجتاح صقلية.. والدخان الخانق يلف اليونان

بقلم: يورونيوز

الحرائق التي اشتعلت في اليونان مستمرة منذ أكثر من عشرة أيام، بينما اشتعلت النيران في غابات صقلية في إيطاليا موقعة خسائر كبيرة.

كافح رجال الإطفاء في صقلية خلال الليل عدة حرائق وصل إحداها إلى موقع قريب من مطار باليرمو الذي أغلق عدة ساعات في الصباح. كما تأثرت حركة النقل بالسكك الحديد بهذه الحرائق.

وأشار رئيس حكومة منطقة صقلية ريناتو شيفاني إلى أنه يعتزم الطلب من الحكومة المركزية التي ستعقد الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء، إعلان حال الطوارئ في الجزيرة المتوسطية.

وفي اليونان ما تزال الحرائق العنيفة مستعرة في جزيرتي رودوس في جنوب شرق بحر إيجه وكورفو في الطرف الآخر شمال غرب البلاد في البحر الأيوني وفي إيفيا التي لا تبعد كثيرًا عن اثينا.

يواصل حوالى مئة رجل إطفاء الأربعاء مكافحة النيران في إيفيا حيث قتل طياران في سلاح الجو اليوناني حين تحطمت قاذفة المياه التي كانا يقودانها في واد.

وأعلنت قيادة أركان الجيش اليوناني الحداد لثلاثة أيام. في هذه الجزيرة أيضا عثر على جثة متفحمة لضحية ثالثة.

في رودوس حيث تشتعل النيران لليوم التاسع على التوالي، يحاول 266 رجل اطفاء بدعم من ثلاث مروحيات وطائرتين إخمادها.

في كورفو، يكافح النيران التي بدأت الأسبوع الماضي 62 رجل إطفاء وطائرتان ومروحيتان.

في غرب البيلوبونيز، وعلى جبهة رابعة كبرى، كان 140 رجل إطفاء ومروحية يعملون على إخماد حريق غابات.