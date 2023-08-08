3 جرحى في خروج قطار عن سكّته بفعل الأمطار الغزيرة في شرق السويد

نُقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى بعد خروج قطار عن مساره في شرق السويد، إثر انهيار جسر لسكك الحديد جرّاء هطول أمطار غزيرة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وكان القطار، الذي يقلّ نحو 120 راكباً، متّجهاً إلى مدينة سوندسفال حين انحرفت اثنتان من عرباته الأربع قرب مدينة هوديكسفال بعيد الساعة 12:30 (10:30 ت غ).

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وتبيّن أنّ هطول الأمطار تسبّبت بضرر في جسر لسكّة الحديد ما أدّى إلى انهياره، على ما أعلنته الشرطة بعد كشفها للموقع.

وجاء في بيان للشرطة أنّ "حالياً هناك ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، ولم تتّضح خطورة إصاباتهم".

وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، في السويد، قد أصدرت تحذيرات عدّة يوم الإثنين، ونبّهت من هبوب رياح قوية ومن فيضانات وأمطار غزيرة في أنحاء عدّة من البلاد من جرّاء العاصفة "هانس" التي ضربت في نهاية الأسبوع.

وتتدرّج تحذيرات الوكالة من "الصفراء" إلى "البرتقالية" وصولا إلى "الحمراء". وكانت قد أصدرت تحذيرات حمراء نبّهت فيها من "تداعيات خطيرة جدا على البلاد" من جراء فيضانات متوقّعة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأصدر المعهد النروجي للأرصاد الجوية تحذيرا مماثلاً، يوم الإثنين، نبّه فيه خصوصاً من "هطول أمطار شديدة الغزارة" في أنحاء من جنوب البلاد.

وجاء في تحذير المعهد أنّ "في أنحاء كثيرة، ستكون الأجواء من بين الأكثر حدّة منذ نحو 25 عاما".