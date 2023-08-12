فيديو: حرائق هاواي.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 80 قتيلا

ارتفعت حصيلة الحريق الذي أتى في شكل شبه كامل على بلدة سياحية في جزيرة ماوي الأميركية في أرخبيل هاواي، إلى ثمانين قتيلا، وفق ما افادت السلطات المحلية السبت.

قالت مقاطعة ماوي في تعداد جديد إن "عدد القتلى 80"، موضحة أنه تم إجلاء نحو 1418 شخصا إلى ملاجئ.

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كانت لاهاينا البالغ عدد سكانها حوالى 12 ألف نسمة، وجهة سياحية مفضلة لملايين الأشخاص الذين يزورون جزيرة ماوي كل عام.

وتم نشر الحرس الوطني. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن هاواي منطقة كارثة طبيعية، مفرجاً عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.

وتم إجلاء آلاف السكان والسياح من المناطق المنكوبة في الارخبيل. واكد حاكم الولاية جوش غرين أن الحصيلة قد تتجاوز ستين قتيلا، موضحا أن بلدة لاهاينا السياحية دمرت بنسبة ثمانين في المئة.

واضاف الحاكم الخميس أمام الصحافيين "إنها اسوأ كارثة طبيعية في تاريخ ولاية هاواي".

وقال كيكوا لانسفورد من سكان لاهاينا "نحاول إنقاذ أرواح ولا أشعر بأننا نحصل على المساعدة التي نحتاج إليها".

وأضاف "ما زلنا نرى جثثاً تطفو على المياه وفي السدود"، بعدما ألقى العديد من السكان بأنفسهم في البحر بعدما حاصرتهم النيران.

وقال الدكتور توماس سميث الأستاذ المساعد في الجغرافيا البيئية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية "الحرائق ليست أمرا غير معتاد في هاواي إلا أنها تمتد هذه المرة على مساحة أكبر من المعتاد، وامتداد النيران سريع وألسنة اللهب عالية".

وتحدّث عن ظروف أدّت إلى اندلاع حرائق هذا العام بينها النباتات "الشديدة الجفاف" على جزيرة ماوي، وسقوط أمطار أقل من المتوسط هذا الربيع، ودرجات حرارة أعلى من المعتاد.