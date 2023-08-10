شاهد: كيف كانت وكيف أصبحت جزيرة ماوي في هاواي.. صور أقمار صناعية قبل وبعد

قضى 36 شخصاً على الأقلّ في هاواي، حيث تستعر في اثنتين من جزر الأرخبيل حرائق عدّة أتت على مدينة بالكامل، ما أدّى إلى إجلاء آلاف الأشخاص وفرار بعض السكان إلى البحر هرباً من النيران، على ما أفادت السلطات.

وتطال الحرائق خصوصاً جزيرة ماوي وبدرجة أقل جزيرة هاوي. وتفاقمت حدّة النيران بسبب رياح عاتية تصل سرعتها أحيانا إلى 130 كيلومترا في الساعة، تغذيها قوة الإعصار دورا الذي يضرب منطقة المحيط الهادئ على بعد مئات الكيلومترات جنوب الأرخبيل.

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وتعرضت مدينة لاهينا السياحية على ساحل ماوي الغربي وهي العاصمة القديمة لمملكة هاوي للضرر الأكبر إذ أتت النيران على الجزء الأكبر منها، وقد تمّ إجلاء مئات العائلات".

ولاذ بعض سكان المدينة إلى البحر بعدما حاصرتهم النيران، في محاولة لإنقاذ أرواحهم. وتم إنقاذ 14 شخصاً من المياه قبالة لاهينا على ما ذكرت السلطات.

وأعلنت مساعدة حاكم الولاية سيلفيا لوك أن المستشفيات عاجزة عن استيعاب عدد المصابين بحروق أو أولئك الذين تنشقوا الدخان مشددة على أن الوضع "مأسوي".