مشاهد مروعة... غابات اليونان تحترق، وعشرون قتيلًا في يومين

منذ أيام وحرائق الغابات تستعر في عدة مناطق من اليونان. وتحاول فرق الإطفاء جاهدة إخماد النيران التي تزيد من حدتها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة. في غضون يومين قضى عشرون شخصًا نحبهم في الحرائق.

أمرت السلطات اليونانية الثلاثاء بإخلاء حي يقع شمال أثينا تهدده حرائق واسعة تضرب أيضا مناطق أخرى في اليونان ما أدى إلى سقوط عشرين قتيلًا في يومين. ويواجه البلد موجة حرائق جديدة بعد تلك التي اندلعت في تموز/يوليو. وقد قضى منذ الإثنين عشرون شخصا بينهم 18 يرجح أنهم مهاجرون.

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فقد أمرت السلطات بإخلاء حي أنا ليوسيا الواقع شمال غرب أثينا والذي يسكنه نحو 25 ألف شخص، بعد احتراق منازل في حي فيلي المجاور على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس. وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء يانيس أرتوبيوس إن "الوضع غير مسبوق، والأحوال الجوية قصوى"، مضيفًا للتلفزيون العام أن حرائق الثلاثاء "اتسعت بشكل هائل في وقت قصير".

مهاجرون من بين الضحايا

وقضى 18 شخصا يرجح أنهم مهاجرون، في متنزه داديا الوطني قرب الحدود مع تركيا والذي يشكل نقطة دخول غالبا ما يسلكها المهاجرون حسب أرتوبيوس الذي قال: "ننظر في احتمال أن يكون هؤلاء قد دخلوا بلادنا بطريقة غير نظامية"، إذ لم يعلن فقدان أي مقيم في اليونان، موضحًا أنه عثر على الضحايا شمال مدينة ألكسندروبولي.

وعثر على جثة شخص آخر يرجح أنه مهاجر أيضا، فضلا عن جثة راعي مواشي مسن في شمال العاصمة.

وقال المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية والاستجابة للأزمات، يانيش لينراتشيك: "تشهد اليونان موجة جديدة من الخراب اللاحق بغطائها النباتي ومساعدة الاتحاد الأوروبي السريعة ترتدي أهمية حيوية".

إخلاء مستشفى

واندلعت نيران في المناطق السفلى لمتنزه جبل بارينثا الوطني وهو من أكبر الغابات المحيطة بأثينا الثلاثاء. وطلبت السلطات من سكان المنطقة ملازمة منازلهم وأغلقت طرقًا. وسجل حريق آخر في منطقة صناعية في أسبروبيرغوس غرب العاصمة ما أدى إلى تشكل سحابة سوداء سميكة غطت السماء.

في شمال شرق اليونان، اندلعت حرائق أيضا في جزيرتي إيفيا وكيثنوس وفي منطقة بويتيا شمال أثينا. وتنتشر حرائق أيضًا في منطقة بيليبونيزي وغرب البلاد.

ومساء الإثنين أخلي مستشفى في منطقة ألسكندروبولي الساحلية في شمال شرق البلاد، فيما الحرائق مستعرة فيها منذ أربعة أيام. وقال خفر السواحل اليونانيون إنهم نقلوا 65 مريضًا على متن عبارة. ويهدد الحريق في المنطقة متنزه داديا الوطني الذي يضم الكثير من الطيور النادرة.

وفي جزيرة إيفيا قرب العاصمة أخلت السلطات مدينة نيار أرتاكي الصناعية. وتؤجج الأحوال الجوية القصوى مع رياح عاتية ودرجات حرارة مرتفعة جدا، النيران ويتوقع أن تستمر حتى الجمعة حسب خبراء الأرصاد الجوية.

في جزيرة رودوس أتى حريق اندلع في 18 تموز/يوليو حتى الآن على 17770 هكتارا وتسبب بإجلاء 20 ألف شخص غالبيتهم من السياح.