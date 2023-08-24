ومن بين القتلى 19 شخصاً يرجّح أنهم مهاجرون، بينهم طفلان وفقاً للشرطة، وهو أمر يثير شائعات على الشبكات الاجتماعية تتّهم المهاجرين بإشعال الحرائق التي ما زال سببها غير معروف.

وأتى حريق على سفح جبل بارنيثا، وهو إحدى التلال الثلاث المحيطة بأثينا وحيث تقع أكبر غابة قرب العاصمة اليونانية، مهدّدا محمية وطنية.

وصباح الأربعاء، صدرت أوامر إخلاء لثلاثة أحياء إضافية، حيث تقع ثلاث دور للمسنّين في مينيدي في ضواحي أثينا.

ووصلت النيران للمرة الأولى إلى منازل في مينيدي. كما دمّرت منازل وممتلكات في ضاحيتي خاسيا وفيلي المجاورتين.

وأخلي مركز احتجاز المهاجرين في أميغداليزا الواقعة على مسافة 25 كيلومترا شمال أثينا.