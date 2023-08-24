اليابان بدأت تصريف مياه فوكوشيما في المحيط وبكين تتهم طوكيو بالأنانية

دُمّرت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية بسبب زلزال عنيف تلاه وتسونامي سبّبا حادثاً نووياً أودى بحياة نحو 18 ألف شخص في آذار/مارس 2011 وأدى إلى انهيار ثلاثة من مفاعلات المحطة.

ندّدت الصين الخميس ببدء اليابان تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ واصفة الخطوة بأنها عمل "أناني وغير مسؤول".

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وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة لعامة الدولية".

وإثر ذلك أعلنت بكين تعليق كل وارداتها من منتجات البحر اليابانية. وأفادت الجمارك الصينية في بيان أن القرار يهدف إلى "تدارك المخاطر على الأمن الغذائي الناتجة عن تصريف مياه ملوّثة من فوكوشيما في البحر وحماية صحة المستهلكين الصينيين وضمان سلامة الأغذية المستوردة".

"تهديد سلامة البشرية"

من جهتها أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية الخميس في بيان أن على اليابان أن تتوقف "فوراً عن تفريغ مياه محطة فوكوشيما النووية المتضررة في المحيط الهادئ.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية "على اليابان التوقف فوراً عن تفريغ المياه الخطيرة الملوثة نووياً والتي تشكل تهديداً جسيماً لسلامة البشرية ومستقبلها".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطمئن

وقبل ذلك أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تركيز التريتيوم في المياه الملوّثة التي بدأت اليابان تفريغها الخميس من محطة فوكوشيما دايشي النووية أقل بكثير من المستوى التشغيلي المعتمد.

وأفادت الوكالة التي تشرف على العملية في بيان أن خبراءها "أخذوا عيّنات هذا الأسبوع من أول دفعة من المياه المخففة المعدّة للتفريغ.. أكد تحليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستقل من الموقع بأن تركّز التريتيوم في المياه المخففة التي يتم تفريغها أقل بكثير من المستوى التشغيلي البالغ 1500 بيكريل للتر".

يعد المستوى أقل بأربعين مرة من معايير السلامة الوطنية التي تحددها اليابان للتريتيوم في المياه وهو يراعي المستوى الدولي البالغ 60 ألف بيكريل للتر.

وبدأت اليابان تصريف المياه من المحطة الخميس على ما أظهر مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".

وقد تم تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط. وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطراً إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.

وبوشرت العملية التي تتضمن مضخات وصمامات وشبكة واسعة من القنوات بعيد الساعة 13.00 بتوقيت اليابان بعد عد عسكري قصير، على ما أظهر المقطع المصور.

ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه حوالى 17 يوماً وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.

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وتنوي "تيبكو" القيام بثلاث عمليات تصريف أخرى بحلول نهاية آذار/مارس المقبل بكميات موازية للعملية الأولى.