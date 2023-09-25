225 ألف ياباني يعترض على مخطط عمراني سيقضي على مساحات خضراء و3 آلاف شجرة في طوكيو

بقلم: يورونيوز

رُفعت عريضة جمعت نحو 225 ألف توقيع الاثنين إلى الحكومة اليابانية، اعتراضاً على مشروع تجديد عمراني وسط طوكيو، سيتعيّن بموجبه إزالة عدد كبير من الأشجار وملعب بيسبول تاريخي.

وكانت بلدية طوكيو قد وافقت في شباط/فبراير على مشروع لتجديد حي جينغو غاين الذي يضم راهناً مساحات خضراء ومرافق رياضية بينها ملعب ميجي جينغو للبيسبول، الأقدم في العاصمة.

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بناء ناطحات السحاب وقطع 3000 شجرة

ويشمل المشروع بناء عدد من ناطحات السحاب واستبدال ملاعب البيسبول والركبي الراهنة بأخرى جديدة.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس الاثنين، قالت ناطقة باسم شركة التطوير العقاري "ميتسوي فودوسان"، إحدى الجهات المعنية بالمشروع، إنّ 743 شجرة سيتعيّن قطعها.

وكانت المعطيات تشير في البداية إلى ضرورة إزالة 892 شجرة من المنطقة. وقالت الناطقة "نواصل البحث في كيفية الحفاظ على" أكبر عدد ممكن من الأشجار.

ويشكل حي جينغو غاين "مثالاً استثنائياً عن متنزه مُدني للمواطنين"، ما يجعله "فريداً في تاريخ المتنزهات المُدنية في العالم"، بحسب المجلس الدولي للآثار والمواقع (إيكوموس).

وقد تتم إزالة نحو ثلاثة آلاف شجرة في المجموع، وفق إيكوموس، وهي منظمة تضمّ خبراء وتقدم توصيات لليونسكو في شأن حماية المواقع التراثية العالمية.

ودعت هذه المنظمة غير الحكومية إلى التراجع فوراً عن المشروع.

ويؤكد معدّو المشروع وحكومة طوكيو أنّ عدد الأشجار ونسبة المساحات الخضراء سيرتفعان مع تجديد الحيّ.