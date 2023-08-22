بكين: طوكيو ترمي في البحر وبشكل تعسّفي مياها ملوثة نوويا مصدرها محطة فوكوشيما

اتّهمت الصين الثلاثاء اليابان بالتخطيط ل"تصريف مياه ملوثة نووياً بصورة تعسفية" في البحر، بعد أن قالت طوكيو إنها ستبدأ بتصريف المياه المعالجة من منشأة فوكوشيما في المحيط الهادئ هذا الأسبوع.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إنّ "المحيط ملكٌ عام لجميع البشر وليس مكاناً لليابان كي تصّرف فيه بصورة تعسّفية مياهاً ملوّثة نووياً"، مضيفاً أنّ بكين ستتّخذ "الإجراءات الضرورية لضمان البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحّة العامة".