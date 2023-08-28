أزمة المناخ: الحرارة تراجعت نحو 30 درجة في منطقة سويسرية في 4 أيام.. وثلوج وفيضانات

بقلم: يورونيوز

قالت الأرصاد الجوية السويسرية عبر إكس إن "درجة الحرارة شهدت تراجعاً كبيراً في أربعة أيام. فالخميس، سجلت الحرارة في المحطة 31.2 درجة مئوية. وهذا الصباح في الساعة 11.15 سجلت 0.5 مئوية.

تشهد سويسرا منذ أيام عدة أمطاراً غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات للتربة مع ثلوج على الجبال، وذلك بعد موجة حر شديدة شهدتها بلاد أوروبية عدة.

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وانهمرت ثلوج الإثنين في جبال الألب وتحديداً في محطة زيرمات المعروفة للتزلج والتي تقع على ارتفاع 163.8 متراً.

وقالت الأرصاد الجوية السويسرية عبر منصة إكس إن "درجة الحرارة شهدت تراجعاً كبيراً في أربعة أيام. فالخميس، سجلت الحرارة في المحطة 31.2 درجة مئوية. وهذا الصباح في الساعة 11.15 سجلت 0.5 مئوية.

وحددت الوكالة منطقة تساقط الأمطار والثلوج على ارتفاع يراوح بين ألفين و2400 متر في سائر منطقة جبال الألب السويسرية".

وتسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت مساء الجمعة وأحدثت انزلاقات بإغلاق العديد من الممرات في منطقة الألب. كذلك شهدت حركة القطارات اضطرابات محلية.

وارتفع منسوب نهر الراين في الوادي الذي يعبره في سويسرا وبلغ المنطقة الواقعة بين السدود، بحسب وكالة "كيستون-ايه تي إس" السويسرية.

لكن المناطق المأهولة لا تزال في منأى من أي خطر.

وتشهد منطقة تيسين الناطقة بالإيطالية بدورها أمطاراً غزيرة منذ ايام عدة، وفي بعض مناطق هذا الكانتون، تلوثت مياه الشفة. وتوقعت الأرصاد السويسرية مزيداً من الأمطار الثلاثاء، في موازاة ثلوج على الجبال.

وتتأثر سويسرا ونظامها البيئي في الجبال بالتغيّر المناخي. وتعاني الأنهر الجليدية وضعا مأساوياً، إذ خسرت ستة بالمئة من حجم الجليد فيها بين 2021 و2022، مقابل الثلث بين 2001 و2022.