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شاهد: إعصار عنيف يضرب جنوب البرازيل ويؤدي إلى مقتل 21 شخصاً على الأقل

تساقط ما بلغ معدله 300 ملم من الأمطار في 24 ساعة في ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية
تساقط ما بلغ معدله 300 ملم من الأمطار في 24 ساعة في ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية Copyright Diogo Zanatta/AP
بقلم:  يورونيوز
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أوضحت السلطات المحلية في بيان أن أكثر من 25 ألف شخص في حوالى ستين بلدة تضرروا من الأمطار الغزيرة التي تسببت بانزلاقات تربة وفيضانات.

قتل 21 شخصاً جراء إعصار ضرب جنوب البرازيل، حسبما أعلن حاكم ولاية ريو غراندي دو سول الثلاثاء، معرباً عن أسفه لـ"أسوأ حصيلة لحدث مناخي" في منطقته.

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وقال الحاكم إدواردو ليتي في مؤتمر صحافي "للأسف، تلقيت معلومات تفيد بالعثور على 15 جثة في بلدة موكوم، ما يرفع عدد القتلى إلى 21".

وفي حزيران/يونيو، خلف إعصار آخر 16 قتيلاً في الولاية نفسها الواقعة على الحدود مع الأوروغواي والأرجنتين. وأوضح الحاكم أنه تم استدعاء العشرات من رجال الإطفاء وتم إنقاذ "مئات الأشخاص".

واستُخدمت مروحيات لإجلاء سكان محاصرين، بعدما أصبحت بعض الطرق غير سالكة بسبب الفيضانات.

وأوضحت السلطات المحلية في بيان أن أكثر من 25 ألف شخص في حوالى ستين بلدة تضرروا من الأمطار الغزيرة التي تسببت بانزلاقات تربة وفيضانات.

أكثر من 300 ملم من الأمطار هطلت على هذه الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية
ولني وولف باريروس
وزير الدفاع المدني في ريو غراندي دو سول

وأعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن "تضامنه" مع الضحايا، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية "مستعدة لتقديم المساعدة" لريو غراندي دو سول.

وشهدت البرازيل في السنوات الأخيرة أحوالاً جوية سيئة لاً يستبعد الخبراء أن تكون لها صلات بالتغيّر المناخي. ويزيد غياب التنظيم المدني من آثار الكوارث المناخية، إذ يعيش العديد من السكان الفقراء في مساكن غير آمنة على سفوح التلال.

وقضى ما لا يقل عن 65 شخصا في شباط/فبراير الماضي في فيضانات وانزلاقات أرضية ناجمة عن أمطار طوفانية في ولاية ساو باولو في جنوب شرق البلاد.

ويعيش نحو 9.5 ملايين من أصل 203 ملايين من سكان البرازيل في مناطق معرضة لفيضانات وانزلاقات تربة.

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