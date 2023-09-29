EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

شاهد: الأمطار الغزيرة والفيضانات تتسبب بانزلاقات أرضية وانهيار منازل في غواتيمالا

انهيار منازل بسبب الأمطار الغزيرة في غواتيمالا
انهيار منازل بسبب الأمطار الغزيرة في غواتيمالا Copyright Petros Karadjias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

عادة يبدأ موسم الأمطار في البلاد في أيار/ مايو وينتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر.

اعلان

تسببت الأمطار الغزيرة في سان ميغيل بيتابا في غواتيمالا بانزلاقات أرضية وانهيار منازل. وقد خلف موسم الأمطار الحالي في غواتيمالا حتى الآن 29 قتيلاً و2.1 مليون متضرر، وتسبب بإجلاء 10303 أشخاص، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وعادة يبدأ موسم الأمطار في البلاد في أيار/ مايو وينتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر.

تقول  زويلا غونزاليس، إحدى المتضررات، وتبلغ من العمر 64 عاماً وانهار منزلها بسبب الفيضانات: "كنت أعد البيض لأحفادي، عندما سقط المطبخ بأكمله. قالت لي ابنتي: أمي، اخرجي! تركت كل شيء هناك وخرجت، وعندما خرجت أغمي علي، و حملني أحد الرجال هنا".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: نهر يجتاح مجمّعا سكنيا غير مرخّص في غواتيمالا ويجرف معه نحو 18 شخصاً بينهم 10 أطفال

شاهد: آلاف المتظاهرين في غواتيمالا دعما للرئيس المنتخب

شاهد: ثوران بركان "فويغو" في غواتيمالا يجبر السلطات على إغلاق أكبر مطارات البلاد

كوارث طبيعية انهيارات أرضية -انزلاقات أرضية غواتيمالا فيضانات - سيول أمطار