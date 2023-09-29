شاهد: الأمطار الغزيرة والفيضانات تتسبب بانزلاقات أرضية وانهيار منازل في غواتيمالا

بقلم: يورونيوز

عادة يبدأ موسم الأمطار في البلاد في أيار/ مايو وينتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر.

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تسببت الأمطار الغزيرة في سان ميغيل بيتابا في غواتيمالا بانزلاقات أرضية وانهيار منازل. وقد خلف موسم الأمطار الحالي في غواتيمالا حتى الآن 29 قتيلاً و2.1 مليون متضرر، وتسبب بإجلاء 10303 أشخاص، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وعادة يبدأ موسم الأمطار في البلاد في أيار/ مايو وينتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر.

تقول زويلا غونزاليس، إحدى المتضررات، وتبلغ من العمر 64 عاماً وانهار منزلها بسبب الفيضانات: "كنت أعد البيض لأحفادي، عندما سقط المطبخ بأكمله. قالت لي ابنتي: أمي، اخرجي! تركت كل شيء هناك وخرجت، وعندما خرجت أغمي علي، و حملني أحد الرجال هنا".