مقتل 9 أشخاص وفقدان 11 بحاراً جراء العواصف والأمطار الغزيرة في تركيا

بقلم: يورونيوز

قتل تسعة أشخاص في عواصف شديدة ضربت تركيا، في حين اعتبر 11 بحاراً في عداد المفقودين في البحر الأسود على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا يوم الاثنين

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وقال يرلي كايا خلال مؤتمر صحافي في محافظة زونغولداق في شمال غرب البلاد "تسعة من مواطنينا قتلوا جراء العواصف والأمطار الغزيرة جداً".

وقتل أربعة من هؤلاء في محافظة زونغولداق، وخمسة آخرون من بينهم ثلاثة أطفال في فيضانات في محافظتي بطمان ودياربكر في جنوب شرق البلاد، على ما أوضح الوزير.

وعثر صباح الإثنين على جثة بحار من أصل 12، فقدوا قبالة مدينة إريكلي الساحلية في زونغولداق، بحسب الوزير.

وغرقت سفينة "كافكاميتلير" التي ترفع العلم التركي بعدما اصطدمت الأحد بحاجز كاسر للأمواج، وهي تغادر مرفأ إيريكلي على بعد 200 كيلومتر تقريباً شرق اسطنبول، على ما قال الوزير.

وأوضح أنّ عمليات البحث بوشرت الاثنين بعدما حال سوء الأحوال الجوية دون انطلاقها الأحد.

وانشطرت سفينة أخرى ترفع علم الكاميرون، يوم الأحد، في إريكلي بسبب الأمواج العاتية بعد إخلاء كل أفراد طاقمها سالمين.

وهبت رياح سرعتها 130 إلى 140 كيلومتراً في الساعة في المنطقة مع أمواج تراوح ارتفاعها بين ثمانية وتسعة أمتار وفق وزير الداخلية.