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32 قتيلا في هجمات في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

حقل النفط، كما يبدو من الجو، في بالوش، جنوب السودان. 2018/09/27
حقل النفط، كما يبدو من الجو، في بالوش، جنوب السودان. 2018/09/27 Copyright Sam Mednick/AP
بقلم:  يورونيوز
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أسفرت سلسلة هجمات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان عن مقتل 32 شخصا بينهم نساء وأطفال وجندي دولي على ما أفاد مسؤولون محليون.

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ندد مسؤول حكومي في منطقة أبيي الغنية بالنفط عند الحدود بين البلدين بهجمات، وقعت الأحد في منطقتين ونفذتها ميلشيات مسلحة وجنود يرتدون بزات جيش جنوب السودان.

وأضح بوليس كوش اغوار اجيت وزير الإعلام في أبيي والناطق باسم سلطات جنوب السودان في المنطقة في بيان نشر مساء الأحد قائلا: "خلال هذه الهجمات قتل 32 شخصا بينهم أطفال ونساء حرقوا في أكواخهم، فيما أصيب أكثر من 20 شخصا بجروح".

وأضاف اجيت في بيان قوله: "قتل جندي في قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في أبيي"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وتقع منطقة أبيي بين السودان وجنوب السودان، وتشكل بؤرة توتر منذ استقلال الجنوب في العام 2011.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لمنطقة القرن الإفريقي هانا تيتيه عن خشيتها من اقتراب المعارك الدائرة في السودان من حدود جنوب السودان وأبيي، وزعزعة الوضع الهش أساسا في المنطقة.

وأدت الحرب في السودان "إلى تعليق" المفاوضات بين البلدين حول هذه المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة. واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل، وخلفت أكثر من 10 آلاف قتيل وفق تقدير متحفظ لمنظمة "أكليد".

وأقر مجلس الأمن الدولي بالاجماع خلال الشهر الحالي تمديد مهمة القوة الدولية في أبيي، المنتشرة منذ 12 عاما والبالغ عددها حاليا أربعة آلاف عنصر.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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