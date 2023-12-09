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شاهد: موجة حر تضرب أستراليا

بلغت درجات الحرارة في سيدني ذروتها عند 43 درجة السبت 09 دجنبر 2023
بلغت درجات الحرارة في سيدني ذروتها عند 43 درجة السبت 09 دجنبر 2023 Copyright وكالات
بقلم:  يورونيوز
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ارتفعت درجات الحرارة في مقاطعة نيو ساوث ويلز في أستراليا إلى أكثر من 43 درجة مئوية، اليوم السبت، واشتعلت حرائق الغابات في جميع أنحاء الولاية، مع ظهور إعصار جاسبر قبالة ساحل كوينزلاند.

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وصلت درجة الحرارة في مطار سيدني وبادجيريس كريك إلى 43 درجة مئوية في الساعة الواحدة زوالا، بينما بلغ الحرّ ذروته في حديقة سيدني الأولمبية حيث سُجلت 42.5 درجة مئوية في الساعة 3 مساءً وكان بنريث عند 42.9 درجة في الساعة 4 عصرًا.

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة نوعا ما بما لا يقل عن 10 درجات بين الساعة 6 مساءً و8 مساءً يوم السبت.

ويتحرك الإعصار الاستوائي جاسبر "ببطء غير عادي" لكنه قد يشتد مرة أخرى قبل عبور ساحل كوينزلاند، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.

انخفض الإعصار إلى الدرجة الثالثة مساء السبت ومن المتوقع أن يتراجع أكثر إلى الفئة الثانية بحلول وقت متأخر من يوم الأحد أو الاثنين، قبل أن يتكثف مرة أخرى إلى الفئة 3 مع احتمال حدوث تأثيرات شديدة اعتبارًا من الثلاثاء.

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