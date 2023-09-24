شاهد: مثلجاث لتبريد حيوانات حديقة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال موجة حر غير مسبوقة

بقلم: يورونيوز

حصلت الحيوانات في حديقة ريو دي جانيرو على مثلجات لتبريدها خلال موجة حر غير مسبوقة يوم الجمعة.

واجتاحت موجة حر البرازيل منذ بداية الأسبوع بالرغم من أن فصل الشتاء لم ينته بعد.

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وقالت ليتيسيا فيتوسا، عالمة الأحياء المعنية برعاية الحيوان في الحديقة: "بما أننا نواجه موجة حر شديدة، نقدم مثلجات للحيوانات بحسب نوع كل حيوان، وبشكل عام تلقى المثلجات شعبية كبيرة داخل الحديقة".

وأضافت فيتوسا: حصلت القرود على مثلجات بنكهة الفواكه البطيخ والأناناس والعنب بينما حصلت الأسود على اللحم المفروم والمجمد.

وأوضحت عالمة الأحياء أن الفيلة كوالا والتي تبلغ أكثر من 60 عامًا وتم انقاذها من سيرك في ساو باولو في التسعينيات فضلت سحق الفاكهة المجمدة قبل التهامها.

ووفقًا للمعهد الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، في ولاية ساو باولو والمناطق الوسطى الغربية والشمالية.