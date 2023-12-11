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عاجل. مسودة الاتفاق النهائي لمؤتمر المناخ تنص على "خفض استهلاك وإنتاج الوقود الاحفوري"

ناشطة ترفع لافتة ضد استخدام الوقود الأحفوري في مؤتمر قمة المناخ في دبي
ناشطة ترفع لافتة ضد استخدام الوقود الأحفوري في مؤتمر قمة المناخ في دبي Copyright Rafiq Maqbool/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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مسودة الاتفاق النهائي لمؤتمر المناخ تنص على "خفض استهلاك وإنتاج الوقود الاحفوري"

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تنص المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التي نشرتها الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الإثنين على الدعوة إلى "خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري" المسؤول عن القسم الأكبر من الانبعاثات الملوثة المسببة للاحترار العالمي.

ويدعو النص بشكل خاص إلى "خفض استهلاك الوقود الأحفوري واستهلاكه في الوقت نفسه بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، على نحو يتيح الوصول إلى صافي الصفر (الحياد الكربوني) من الآن وحتى سنة 2050 وحواليها وقبل ذلك، وذلك بناء على ما يوصي به العلم".

لكنها لم تستخدم كلمة "الاستغناء" عن النفط أو الغاز أو الفحم التي تمثل مصادر الغازات الدفيئة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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