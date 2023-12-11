بقلم: يورونيوز

بعد وجود دام عشر سنوات.. انتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميا

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أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) الإثنين مهمتها في البلاد التي تواجه نشاطا جهاديا وأزمة حادة، بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم إلى المغادرة، وفق مراسلين لوكالة فرانس برس.

وأكدت المتحدثة باسم "مينوسما" فاتوماتا كابا لفرانس برس، أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو، مؤكدة أن هذا الاحتفال الرمزي يشكّل النهاية الرسمية للمهمة على رغم أن بعض أفرادها لا يزالون موجودين في المكان.

وتعتبر جمهورية مالي في قلب غرب أفريقيا إحدى الدول التي تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين الأمني والإنمائي. ومنذ عام 2013، شهدت مالي تفاقماً في الوضع الأمني بسبب الصراعات الداخلية والتمردات المسلحة في الشمال، مما أدى إلى انعدام الاستقرار وتهديدات للسلام الداخلي.

للتصدي لهذه التحديات، دخلت الأمم المتحدة بقوة إلى مالي من خلال عدة مبادرات وبعثات سلام دعماً للاستقرار والأمن. إحدى هذه البعثات هي "بعثة الأمم المتحدة لدعم استقرار مالي" المعروفة باسم "مينوسما".

تأسست "مينوسما" في عام 2013 بعد انقلاب عسكري وتدهور الأوضاع الأمنية، وكانت تهدف إلى دعم الجهود الوطنية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في مالي.

ومن أبرز مهامها كان حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز العدالة وإرساء الأمن والمصالحة الوطنية.