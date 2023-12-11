المفوض العام للأونروا يقول إسرائيل تسعى إلى طرد الفلسطينيين من غزة

بقلم: يورونيوز

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليبي لازاريني، إن إسرائيل تعمل على إخلاء قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.

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واعتبر لازاريني أن الهجوم العسكري الإسرائيلي وأوامر الجيش للفلسطينيين بإخلاء مناطق واسعة من القطاع هو محاولة لدفع سكان غزة نحو التهجير القسري.

وكتب لازاريني في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية: "التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر، بغض النظر عما إذا كانوا سيبقون هناك أو يتم توطينهم في أماكن أخرى".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد اتهم إسرائيل بالـ"عزم" على طرد الفلسطينيين من غزة.

وقال في مؤتمر في الدوحة بقطر: "إننا نشهد جهداً ممنهجاً، يبدو أنه لتفريغ غزة من أهلها".

ووصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، هذه التصريحات بأنها "شائنة وكاذبة".

وتقول إسرائيل إنها مستعدة للقتال لأشهر أو أكثر لهزيمة حركة حماس المسلحة في غزة، مع تكثيف هجومها البري بمزيد من الضربات الجوية ونيران المدفعية.