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تضرر عشرات آلاف التايلانديين بسبب الفيضانات جنوب البلاد

فيضانات في تايلاند. 2023/12/25
فيضانات في تايلاند. 2023/12/25 Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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غمرت مياه الفيضان المنازل والسيارات غثر الامطار الغزيرة التي هطلت على جنوب تايلاند، وتسبب ذلك أيضا بإرباك حركة النقل على متن القطارات خاصة في منطقة بالا.

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تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات أدت إلى تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص في أقصى جنوب تايلاند، حيث اضطرت اثنتا عشرة مدرسة على الأقل في إقليمي يالا وناراثيوات إلى إغلاق أبوابها، كما تم قطع بعض الطرق وخطوط السكك الحديد.

وأظهرت الصور الملتقطة في هذه المنطقة النائية المنازل والمتاجر وقد غمرتها المياه الموحلة والسكان وهم يحتمون بالطوابق العليا. كما أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق ما لا يقل عن سبعة قوارب في خليج تايلاند وبحر أندامان منذ الجمعة.

واشارت هيئة السكك الحديد الوطنية في المملكة، إلى أن اجتياح مياه الفيضان أدت إلى توقف حركة القطارات المتجهة نحو الحدود الماليزية في بلدة يالا. وطلبت السلطات من سكان هذه الأقاليم الاستعداد للإخلاء، في حال ارتفع منسوب الفيضانات.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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