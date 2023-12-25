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عاجل. مقتل مسؤول إيراني كبير بغارة إسرائيلية على سوريا والحرس الثوري: تل أبيب ستدفع الثمن

القائد في الحرس الثوري الذي قتل
القائد في الحرس الثوري الذي قتل Copyright وكالة تسنيم
بقلم:  Euronews
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وكالة تسنيم: مقتل مستشار كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال هجوم إسرائيلي في سوريا

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أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل مسؤول كبير في الحرس الثوري بعد غارة إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق بسوريا.

وأكدت الوكالة أن المسؤول يُدعى سيد راضي موسوي، وهو برتبة جنرال، دون تحديد وظيفته الدقيقة في الحرس.

كما أشارت الوكالة إلى أن موسوي كان من المقربين من القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل بغارة أميركية على العراق.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله في بيان إن إسرائيل ستدفع ثمن مقتل قائد كبير بالحرس في هجوم بسوريا.

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