بقلم: Euronews

وكالة تسنيم: مقتل مستشار كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال هجوم إسرائيلي في سوريا

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أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل مسؤول كبير في الحرس الثوري بعد غارة إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق بسوريا.

وأكدت الوكالة أن المسؤول يُدعى سيد راضي موسوي، وهو برتبة جنرال، دون تحديد وظيفته الدقيقة في الحرس.

كما أشارت الوكالة إلى أن موسوي كان من المقربين من القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل بغارة أميركية على العراق.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله في بيان إن إسرائيل ستدفع ثمن مقتل قائد كبير بالحرس في هجوم بسوريا.