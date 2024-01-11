مشاهد جوية تظهر حجم الدمار في فلوريدا عقب إعصار مدمر

بقلم: يورونيوز

أظهرت مقاطع الفيديو التي شاركها السكان المحليون أضرارًا جسيمة في المباني والشوارع.

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ضرب إعصار منطقة لوار غراند لاغون جنوب شاطئ بنما سيتي، على ساحل خليج فلوريدا، صباح الثلاثاء الماضي.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي شاركها السكان المحليون أضرارًا جسيمة في المباني والشوارع.

وظلت مخاطر تأثيرات العاصفة قائمة مع تحذيرات من الأعاصير والعواصف الرعدية في أجزاء كبيرة من فلوريدا.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن العواصف الشديدة كانت نتيجة لضغط منخفض قوي وجبهة باردة مرتبطة به، وأن هناك مخاطر هطول أمطار غزيرة وفيضانات ساحلية بالإضافة إلى الأعاصير.