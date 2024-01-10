شاهد: 14 قتيلًا فلسطينيًا من بينهم أطفال جراء غارة إسرائيلية على رفح

بقلم: يورونيوز مع أ ب

قال أحد شهود العيان إن المبنى تعرض للقصف بصاروخين اثنين.، مبينًا أن الشقق كانت ممتلئة بالأطفال والنساء والنازحين.

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استهدفت غارة إسرائيلية مبنى من أربع طوابق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، موقعة 14 قتيلاً و20 جريحاً على الأقل، ومن بين الضحايا الذين نقلوا إلى أحد مستشفيات المنطقة نساء وأطفال، بحسب مسؤولين في قطاع الصحة.

وقال نوفل حرب وهو شاهد عيان، وقريب من عائلات الضحايا إن المبنى تعرض للقصف بصاروخين اثنين.، مبينًا أن الشقق كانت ممتلئة بالأطفال والنساء والنازحين.

وأشار نوفل إلى أنه كان يوجد أكثر من 100 شخص داخل المبني، وأضاف: "إن الهجوم نفذ دون سابق إنذار. وقد دمرت الشقق، والناس والأطفال والنساء قتلوا جميعا".

ومنذ بدء حربها على الفلسطينيين في غزة، قتلت إسرائيل أكثر من 23 ألف شخص، أي ما يعادل نسة 1% من سكان القطاع، وأصابت أكثر من 58 ألف شخص بجروح، وفق وزارة الصحة في غزة.