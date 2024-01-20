بسبب الفيضانات.. الأمم المتحدة تطالب بتقديم المساعدات إلى الكونغو

بقلم: يورونيوز

أدى هطول الأمطار الغزيرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى فيضان الضفاف المحيطة بنهر أوبانجي، أحد روافد نهر الكونغو.

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أكد ينس لايرك، ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أن المنظمة الأممية تستجيب في جمهورية الكونغو لكارثة فيضانات "غير مسبوقة من حيث الحجم منذ ستة عقود"، مع وجود مئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى فيضان الضفاف المحيطة بنهر أوبانجي، أحد روافد نهر الكونغو.

وأعلنت الحكومة رسميًا حالة الطوارئ المتعلقة بالفيضانات في 29 كانون الأول/ ديسمبر. وبعد نحو ثلاثة أسابيع، ظلت 9 من أصل 12 مقاطعة في البلاد مغمورة بالمياه وتأثر إجمالي 1.8 مليون شخص.

وحدد لايرك أن أكثر من 350 ألف شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، لكنه قال إن الوصول إلى المحتاجين كان تحديًا حيث "لا يمكن الوصول إلى العديد من القرى إلا عن طريق القوارب أو الزوارق".

وقد وضعت وكالات الأمم المتحدة خطة استجابة مع الحكومة بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 26 مليون دولار أمريكي.

وقال لايرك إن القطاعات ذات الأولوية تشمل "المأوى والأمن الغذائي والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة".

ولدعم الاستجابة الأولية، تم تخصيص 3.6 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لـ 270 ألف شخص.

ومع ذلك، قال لايرك إنه لتنفيذ الاستجابة، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التمويل الدولي لأن "الفيضانات يمكن أن يكون لها أيضًا عواقب طويلة المدى".