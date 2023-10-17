مصرع 47 شخصاً على الأقل في غرق مركب نهري في الكونغو الديموقراطية

بقلم: يورونيوز

أكد وزير النقل مارك إيكيلا أن المركب غرق بسبب "الحمولة الزائدة"، لافتا إلى أن "المراكب الخشبية" غير مسموح لها بالإبحار ليلاً.

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لقي 47 شخصاً على الأقلّ مصرعهم ولا يزال عدد آخر غير معروف من الركّاب في عداد المفقودين إثر غرق مركب نهري في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين.

وقال وزير النقل مارك إيكيلا خلال مؤتمر صحافي إنّ كارثة غرق المركب التي وقعت ليل الجمعة-السبت في نهر الكونغو في مقاطعة خط الاستواء (شمال غرب) أسفرت عن مصرع 47 شخصاً على الأقلّ، مشيراً إلى أنّ عدد المفقودين لا يزال مجهولاً.

وتابع الوزير بالقول إنه "تمّ انتشال 47 جثة".

وأضاف "بما أنّ وضع المركب لم يكن نظامياً فنحن لم نتمكّن من الحصول على قائمة أسماء ركّاب الرحلة لتحديد عدد الركّاب الذين كانوا على متنه بالضبط".

وأكّد الوزير أنّ المركب غرق بسبب "الحمولة الزائدة"، لافتاً إلى أنّ "المراكب الخشبية" على غرار ذلك الذي غرق غير مسموح لها بالإبحار ليلاً.

وكان المركب متوجّهاً من مبانداكا إلى إقليم بولومبا في مقاطعة خط الاستواء عندما انقلب ليل الجمعة-السبت.

وتابع الوزير "لقد طلبنا من سلطات الإقليم تشكيل لجنة تحقيق".

وجمهورية الكونغو الديموقراطية دولة مترامية الأطراف تقع في وسط أفريقيا ولديها عدد قليل جداً من الطرق البريّة الصالحة للعبور، وغالباً ما يتنقّل السكّان عبر البحيرات وكذلك عبر نهر الكونغو وروافده، في مسارات مائية تشهد بانتظام حوادث غرق تخلّف في أحيان كثيرة خسائر بشرية فادحة.