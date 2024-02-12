شاهد: مياه الأمطار الغزيرة تغمر شوارع دبي في الإمارات

بقلم: يورونيوز

غمرت مياه الأمطار الغزيرة الشوارع في بعض المناطق من دبي في الإمارات العربية المتحدة، وتسببت بإرباك حركة المرور.

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حاصرت مياه الأمطار السيارات، بينما عجزت أنظمة الصرف الصحي، في استيعاب الكميات الكبيرة من مياه الأمطار التي هطلت بغزارة.

وأصدر المركز الوطني الإماراتي للرصد الجوي تحذيرا بشأن التقلبات الجوية في عديد المدن الإماراتية، وسيكون ذلك ساريا إلى غاية ظهر يوم غد الثلاثاء.

من جانبها استعملت شرطة دبي الهواتف المحمولة لإرسال إنذارات تتعلق بتوخي شروط السلامة، وحثت الأهالي على البقاء بعيدا عن الشواطئ والأودية والتزام الحذر عند قيادة السيارات.

أما الحكومة الإماراتية فقد اتخذت إجراءات لأجل السلامة، ومن ذلك تشجيع المدارس والمؤسسات على الدراسة والعمل عن بعد.