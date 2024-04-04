شاهد: ثلوج مُفاجئة في موسم الربيع بولاية ماين الأمريكية

بقلم: يورونيوز

من المحتمل أن تتساقط الثلوج بارتفاع قدمين في أجزاء من شمال نيو إنغلاند بحلول مساء الخميس وقد تصل سرعة الرياح إلى ما بين 80 إلى 97 كيلومترًا في الساعة في المناطق الساحلية وكذلك الداخلية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

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رافقت الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة والرياح الشديدة العاصفة الربيعية الكبرى التي ضربت منطقة الشمال الشرقي الأمريكي في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 680 ألف منزل في جميع أنحاء المنطقة، معظمها في ولايتي ماين ونيو هامشاير. وأكدت مصالح الأمن مقتل سيدة إثر سقوط شجرة على سيارتها بقرية أرمونك في ضواحي مدينة نيويورك.

من المحتمل أن تتساقط الثلوج بارتفاع قدمين في أجزاء من شمال نيو إنغلاند بحلول مساء الخميس وقد تصل سرعة الرياح إلى ما بين 80 إلى 97 كيلومترًا في الساعة في المناطق الساحلية وكذلك الداخلية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

تم الإبلاغ عن سقوط الأشجار وإتلاف خطوط الكهرباء بسبب الرياح في جميع أنحاء المنطقة، كما تعرضت عدة مناطق جنوبية لهطول الأمطار، ما تسبب في حدوث فيضانات في بعض المواقع.

قال كريس ليغرو، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بولاية ماين، إن المنطقة لم تشهد إضطرابات جوية كهذه منذ أبريل-نيسان لعام 2020.

ووجد المسافرون صعوبات في التنقل والسفر في الأجزاء الشمالية من نيو إنغلاند ونيويورك بسبب الثلوج الكثيفة السفر حيث أدى حادث تصادم إلى إغلاق الطريق السريع 95 المتجه شمالًا بالقرب من لويستون بولاية ماين صباح الخميس.

وتم إلغاء أو تأخير عشرات الرحلات الجوية في مطارات المنطقة. وأغلقت العديد من المدارس والمكاتب الحكومية في المناطق الشمالية.

تم إغلاق حكومة الولاية في ولاية ماين، حيث اضطرت اللجنة الخاصة التي تحقق في حادث إطلاق النار الجماعي في أكتوبر-تشرين الأول في لويستون إلى تأجيل جلسة الاستماع التي كانت المقررة. وأكدت المرافق العامة بشمال نيو إنغلاند أنها مستعدة للعاصفة، لكن استعادة الطاقة قد تستغرق وقتًا طويلاً.