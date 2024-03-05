EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: عاصفة ثلجية تجتاح سييرا نيفادا الأمريكية وتغطي المرتفعات بثوب أبيض

الثلوج تكسو شوارع مناطق في سييرا نيفادا
الثلوج تكسو شوارع مناطق في سييرا نيفادا Copyright Andy Barron/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

استيقظ السكان في سييرا نيفادا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على أراضِ مغطاة بطبقات كثيفة من الثلوج إثر العاصفة التي تجتاح المنطقة منذ يوم الخميس.

اعلان

وأدت العاصفة إلى تقطع السبل بالعديد من الأشخاص في المناطق النائية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المزيد من تساقط للثلوج الكثيفة في بعض المناطق وهطول أمطار في مناطق أخرى.

وتوقع مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سكرامنتو أن تؤدي عاصفة ثانية أضعف إلى تساقط ثلوج إضافية يتراوح سمكها في بعض الأماكن أكثر من متر ونصف بين يومي الاثنين والأربعاء.

وأغلقت سلطات كاليفورنيا يوم الجمعة مسافة 160 كيلومتراً من الطريق السريع الرئيسي بين رينو وساكرامنتو، بسبب "الدوران والرياح العاتية وانخفاض الرؤية".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: تصدعات أرضية غامضة تظهر في ليبيا وتثير القلق من زلزال محتمل

أكسيوس: هذه أولوية حماس القصوى في مفاوضات الهدنة مع إسرائيل

الصين تعلن رفع ميزانية الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.2% في ظل التوترات مع تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة ثلجية الطقس كاليفورنيا