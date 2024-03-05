شاهد: عاصفة ثلجية تجتاح سييرا نيفادا الأمريكية وتغطي المرتفعات بثوب أبيض

بقلم: يورونيوز

استيقظ السكان في سييرا نيفادا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على أراضِ مغطاة بطبقات كثيفة من الثلوج إثر العاصفة التي تجتاح المنطقة منذ يوم الخميس.

اعلان

وأدت العاصفة إلى تقطع السبل بالعديد من الأشخاص في المناطق النائية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المزيد من تساقط للثلوج الكثيفة في بعض المناطق وهطول أمطار في مناطق أخرى.

وتوقع مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سكرامنتو أن تؤدي عاصفة ثانية أضعف إلى تساقط ثلوج إضافية يتراوح سمكها في بعض الأماكن أكثر من متر ونصف بين يومي الاثنين والأربعاء.

وأغلقت سلطات كاليفورنيا يوم الجمعة مسافة 160 كيلومتراً من الطريق السريع الرئيسي بين رينو وساكرامنتو، بسبب "الدوران والرياح العاتية وانخفاض الرؤية".